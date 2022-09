Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.…

- Președintele Vladimir Putin a respins vineri cu zambetul pe buze contraofensiva fulgeratoare a Ucrainei, dar a avertizat ca Rusia va raspunde mai energic daca trupele sale vor fi supuse la presiuni suplimentare. Vorbind dupa un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai organizat in orașul uzbec…

- Serviciul ucrainean de securitate de stat afirma ca investigheaza 752 de cazuri de tradare și colaborare cu inamicul. Potrivit sursei citate, cel mai mare numar de cazuri este investigat in regiunile Luhansk, Donețk, Zaporizhzhia și Herson, relateaza „The Guardian”. „O ancheta este in curs de desfașurare…

- Guvernul de la Moscova a primit vineri ordin de la presedintele rus Vladimir Putin sa repare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Luhansk, pana la venirea iernii, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres . ”Liderii ambelor…

- Presedintele Rusiei a semnat un decret luni privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Vladimir Putin „usureaza” procesul de obtinere a cetateniei ruse, informeaza Reuters. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski s-a intalnit cu senatori din SUA si a multumit pentru sustinere. Vladimir…