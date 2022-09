Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- Parti importante din estul Ucrainei au fost afectate duminica seara de intreruperi de curent. Rușii au atacat infrastructura civila, iar Kievul a calificat acțiunea drept un nou atac terorist la adresa populației ucrainene. Zeci de localitati ar fi fost eliberate in regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Ministrul rus al Apararii a declarat ca Rusia a distrus șase sisteme de rachete HIMARS de la inceputul conflictului din Ucraina. Trei persoane au fost ucise si 5 ranite de bombardamentele rusești in timp erau evacuate cu un microbuz langa Herson.

- Suntem in ziua cu numarul 160 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Prima nava incarcata cu cereale ucrainene a plecat luni din portul Odesa, conform acordului semnat la Istanbul cu Rusia, președintele ucrainean a declarat ca este „prea devreme” ca ucrainenii sa se bucure de reluarea exporturilor…

- Rușii au continuat luni bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, cele mai intense fiind in regiunea Donețk, conducerea armatei ucrainene admițand ca trupele Moscovei au obținut mici progrese acolo. In regiunea Herson, din sud, forțele ucrainene au declanșat o contraofensiva, dar luptele nu au…

- Deși au intrat intr-o pauza operaționala pe frontul din est, forțele rusești au atacat cu rachete orașul Nikolaev din sudul țarii, au provocat daune unei cladiri rezidențiale și au ranit cel puțin 12 persoane.