Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile forțelor aerospațiale ruse (VKS) din timpul zilei au lovit punctele de desfașurare a mai multor brigazi ucrainene, inclusiv in zona Harkovului, iar peste 800 de soldați și „mercenari” ucraineni au fost uciși, a declarat marți, 13 septembrie, reprezentantul oficial al Ministerului Apararii…

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Rusia si a intensificat atacurile in Donetk estul Ucrainei in ultimele cinci zile, intr o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. 39; 39;Exista o posibilitate realista…

- Oficialii rusi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni impotriva teritoriilor ocupate cu operatiunile desfasurate de organizatii afiliate extremismului islamist, in incercarea de a instraina miscarea partizana ucraineana de comunitatea internationala si de a submina apelurile…

- Oficialii rusi vor lega probabil tot mai mult atacurile partizanilor ucraineni impotriva teritoriilor ocupate cu operatiunile desfasurate de organizatii afiliate extremismului islamist, in incercarea de a instraina miscarea partizana ucraineana de comunitatea internationala si de a submina apelurile…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rusilor in zona orasului Donetk, iar rusii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- Forțele armate ruse și-au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si-au regrupat trupele. A fost distrusa o fabrica din orașul Dnipro, care producea piese pentru rachetele balistice Tochka, susține Moscova. In același atac, trei oameni au fost uciși si 15 raniți.