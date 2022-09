Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei și a declarat ca este prea devreme pentru a spune ca valul razboiului se schimba, in ciuda caștigurilor teritoriale rapide realizate de forțele sale din aceasta luna. Fii la curent…

- Vladimir Putin a declarat miercuri, la Forumul Economic din Vladivostok, ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala. Liderul de la Kremlin…

- Compania McDonald’s a anunțat ca revine asupra deciziei din martie și va incepe in urmatoarele luni sa redeschida restaurantele din Ucraina, intr-un semnal timpuriu dat de companiile occidentale ca se intorc in Ucraina in ciuda continuarii razboiului provocat de Rusia pe 24 februarie, relateaza Reuters…

- Peste 31.000 de persoane din Ucraina si Rusia au emigrat in Israel dupa ce fortele ruse au inceput invazia Ucrainei, in 24 februarie, o crestere masiva fata de perioada similara din 2019, indica datele oficiale date miercuri publicitatii de autoritatile israeliene, relateaza Reuters. Fii la…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters.

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters. Atacul asupra Nova Kakhovka din regiunea Herson a ucis 52 de persoane, a declarat…

- Rusia a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general…