- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Iziu

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Avertismentul a fost facut de seful politicii externe a UE, Josep Borrell, in conditiile in care țarile membre continua sa trimita arme și muniții in Ucraina, informeaza The Guardian . Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, a indemnat statele membre sa iși coordoneze mai bine cheltuielile cu echipamentele…

- Ministrii apararii si ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca ”sanctiunile consolidate si prelungite ale UE impotriva Kremlinului” transmit ”un semnal puternic Moscovei”, acela ca Uniunea ”va mentine presiunea ridicata atat timp cat va fi nevoie”. Detaliile sanctiunilor sunt inca neclare, deoarece…

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ”nu este bine” sau ar putea fi asasinat, informeaza DPA, citata de Agerpres. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin…

- Ucraina a anuntat ca ancheteaza peste 21.000 de cazuri de crime de razboi comise de Rusia de la startul ofensivei militare, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca zilnic a primit rapoarte cu privire la 200-300 de crime de razboi. Ea a precizat…

- Rusia comite „o adevarata crima de razboi” prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, fapt ce provoaca riscuri pentru amplificarea foametei in lume, acuza seful diplomatiei europene, Josep Borrell.