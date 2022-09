Stiri pe aceeasi tema

Reporterii Reuters au vazut mai multe cadavre la groapa comuna din Izium cu franghii in jurul gatului și cu mainile legate - indicii ca este posibil ca oamenii sa nu fi fost uciși doar de bombardamente și atacuri aeriene, anunța Mediafax.

- Reporterii Reuters au vazut mai multe cadavre la groapa comuna din Izium cu franghii in jurul gatului și cu mainile legate - indicii ca este posibil ca oamenii sa nu fi fost uciși doar de bombardamente și atacuri aeriene.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Volodimir Zelenski ii indeamna pe oficialii de la Kiev sa pastreze tacerea cu privire la strategia militara a Ucrainei. ONU și SUA cer infiintarea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare Zaporojie in contextul recentelor bombardamente.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut omologului sau din Republica Moldova, Maia Sandu, un raspuns coordonat la "amenintarile comune" din partea Rusiei, in cadrul intrevederii celor doi sefi de stat, luni, la Kiev, relateaza CNN. "Tarile noastre sunt tinta unor amenintari cu o radacina…

- Insistența cu care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere Occidentului arme moderne, s-a lovit deseori de reticența vestului, care a invocat temeri ca aceste arme ar putea cadea in mainile rușilor. Ceea ce se adeverește, potrivit avocatului și politicianului francez Regis de Castelnau. Acesta…

- Luptele din Ucraina se concentreaza in continuare pe Severodonețk. Rușii au ordin sa cucereasca orașul pana miercuri, pentru ca toata regiunea Lugansk sa se afle sub controlul Moscovei. Putin ar fi vrut ca acest lucru sa se intample de la intai iunie, dar aparatorii din Severodonețk nu au renunțat.…