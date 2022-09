Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a subliniat ca Ucraina se așteapta sa primeasca in acest an urmatoarea parte din asistența macrofinanciara de 8 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a spus acest lucru in cadrul unui briefing cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der…

- Germania a anunțat un pachet de masuri in valoare de 65 de miliarde de euro pentru a atenua creșterea costurilor cu energia, in contextul in care Europa se confrunta cu aprovizionarea deficitara dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UPDATE Agenti ai serviciilor secrete ruse au monitorizat antrenarea militarilor ucraineni in baze germane si americane de pe teritoriul Germaniei, afirma oficiali din cadrul agentiilor de securitate citati de publicatia Der Spiegel si de site-ul T-online.de. Serviciul german de Informatii Militare (MAD)…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.