Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 205. Parlamentului European a aprobat joi alocarea a 5 miliarde de euro de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, prima transa dintr-un total de 8 miliarde de euro. Germania a anuntat si ea un nou pachet de sprijin militar pentr

- Razboi in Ucraina, ziua 205. Parlamentului European a aprobat joi alocarea a 5 miliarde de euro de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, prima transa dintr-un total de 8 miliarde de euro. Germania a anuntat si ea un nou pachet de sprijin militar pentr

- Razboi in Ucraina, ziua 205. Parlamentului European a aprobat joi alocarea a 5 miliarde de euro de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, prima transa dintr-un total de 8 miliarde de euro. Germania a anuntat si ea un nou pachet de sprijin militar pentr

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Procurorul general al SUA Merrick Garland a anunțat, marți, in timpul unei calatorii neanunțate in Ucraina, echipa care va lucra pentru a identifica și a urmari penal pe oricine a comis crime de razboi in Ucraina, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a promis marti, cu ocazia unei vizite-surpriza in Ucraina, ca va explora 'toate optiunile posibile' pentru urmarirea in justitie a criminalilor de razboi si a autorilor 'de atrocitati' in aceasta tara, transmite AFP.