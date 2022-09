Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev joi (15 septembrie) dimineața și a primit ordinul de stat Iaroslav cel Ințelept de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Von der Leyen a primit premiul printr-un decret prezidențial pentru „consolidarea cooperarii interstatale,…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Joi, 15 septembrie, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev, pentru a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, prilej cu care va evoca proiectele de integrare a acestei tari in UE, transmite AFP și Agerpres . „La Kiev pentru a treia mea vizita de la debutul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, ”obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand”, aratand ca acesta ” este un alt motiv pentru care…

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…