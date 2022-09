Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, ”obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand”, aratand ca acesta ” este un alt motiv pentru care…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.