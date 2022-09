Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- Analistii au avertizat ca informatiile din surse deschise despre progresul si ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate si intarziate, fiind, cu siguranta, in urma evenimentelor reale. Duminica, Rusia a recunoscut ca a lovit cu rachete portul Odesa, sambata, dupa ce, anterior, transmisese Turciei…

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Este a 142-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Zelenski afirma ca Rusia trebuie recunoscuta ca „stat terorist“ dupa ce a demonstrat acest lucru inca o data prin atacul cu rachete de la Vinita.

- Lansatorul de rachete american HIMARS M142 pune Rusia in dificultate. Sistemele rusești de aparare sunt aproape neputincioase in fața acestei arme, care se afla acum in mainile soldaților ucraineni. Forțele aeriene rusești ar lucra la un contraatac, și nu oricum, ci din spațiu. Lansatorul de rachete…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din