- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, ”obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand”, aratand ca acesta ” este un alt motiv pentru care…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Sunt mai bine de 120 de zile de cant Rusia a invadat Ucraina. Occidentul il numește razboi in toata regula, in timp ce Vladimir Putin și apropiații sai se refera la „operațiune militara speciala”. Un consilier rus și general rezervist al liderului de la Kremlin a cerut ca Londra sa fie prima eliberata…