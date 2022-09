Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- „The Washington Post” iși continua seria investigațiilor și dezvaluirilor despre perioada premergatoare invaziei ruse din Ucraina pe baza surselor sale din serviciile de informații. Dupa ce zilele trecute au scris despre cum americanii au aflat inca din octombrie ca Putin va invada Ucraina și au avertizat…