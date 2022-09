Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Sefa misiunii ONU de supraveghere a respectarii drepturilor omului in Ucraina a declarat vineri ca Rusia nu permite accesul la prizonierii de razboi ucraineni, exprimandu-si ingrijorarea in contextul unor dovezi ca unii dintre acestia au fost supusi torturii si relelor tratamente, relateaza Reuters…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca 40 de prizonieri de razboi ucraineni au fost uciși in urma unui bombardament ucrainean care a lovit o inchisoare din regiunea Donețk, controlata de separatisti. Oficialii au susținut ca alți 75 de persoane au fost raniți intr-o lovitura cu rachete asupra…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Invadatorii ruși au mutat echipamente militare, explozibili și arme in sala motoarelor unitații energetice nr. 1 de la centrala nucleara Zaporijia, cea mai mare din Europa, potrivit agenției ucrainene de știri ukrinform. Informațiile provin de la Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare din…