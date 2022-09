Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- „The Washington Post” iși continua seria investigațiilor și dezvaluirilor despre perioada premergatoare invaziei ruse din Ucraina pe baza surselor sale din serviciile de informații. Dupa ce zilele trecute au scris despre cum americanii au aflat inca din octombrie ca Putin va invada Ucraina și au avertizat…

- Coreea de Nord s-a oferit sa trimita Rusiei 100.000 de ”voluntari” pentru a ajuta Kremlinul sa caștige razboiul impotriva Ucrainei, informeaza Business Insider care citeaza presa rusa de stat. „Exista relatari potrivit carora 100.000 de voluntari nord-coreeni sunt pregatiți sa vina și sa se alature…

- Invadatorii ruși au mutat echipamente militare, explozibili și arme in sala motoarelor unitații energetice nr. 1 de la centrala nucleara Zaporijia, cea mai mare din Europa, potrivit agenției ucrainene de știri ukrinform. Informațiile provin de la Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare din…

- La patru luni de la invazia in Ucraina, armata rusa duce lipsa de trupe proaspete. In loc de o mobilizare generala, președintele Vladimir Putin a ales sa scoata carnetul de cecuri pentru a atrage voluntari. Armata rusa are mare nevoie de trupe proaspete in Ucraina. Este adevarat ca reorientarea strategica…