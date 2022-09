Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- La patru luni de la invazia in Ucraina, armata rusa duce lipsa de trupe proaspete. In loc de o mobilizare generala, președintele Vladimir Putin a ales sa scoata carnetul de cecuri pentru a atrage voluntari. Armata rusa are mare nevoie de trupe proaspete in Ucraina. Este adevarat ca reorientarea strategica…

- Este ziua a 124-a de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk. In Harkov au fost distruse peste 4.

- Cel putin doua persoane au murit si 20 au fost ranite luni intr-un tir cu o racheta ruseasca asupra unui centru comercial aglomerat din orasul ucrainean Kremenciuk, a declarat un oficial de rang inalt, relateaza Reuters si AFP.