- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Este a 197-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca are vești bune din regiunea Harkov acolo unde forțele armate ucrainene au reușit sa recupereze mai multe așezari invadate de ruși.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in timpul discursului sau de miercuri seara ca forțele armate ucrainene au reușit sa recucereasca mai multe localitați din regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".