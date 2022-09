Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 191. Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat o unitate militara rusa situata in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse. Vladimir Putin a dat ordin fortelor sale sa ajunga la granitele a

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Presedintele rus Vladimir Putin respinge responsabilitatea armatei ruse intr-un atac soldat cu cel putin 18 morti, potrivit Kievului, vizand un centru comercial din Kremenciug, in Ucraina, relateaza AFP. "Armata noastra nu loveste nicio instalatie de infrastructura civila. Avem toate posibilitatile…