Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene sunt pe cale sa preia din nou controlul asupra localitatilor din jurul orasului Izium gratie contraofensivei lor impotriva fortelor ruse in estul Ucrainei, a anuntat Kievul duminica, transmite AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- Pe 18 iunie, generalul de brigada Stanislaw Kozei, fost sef al Biroului de Securitate Nationala polonez, a declarat ca daca Rusia va continua sa bombardeze zonele de granita ale Ucrainei cu Polonia, Varsovia ar putea prelua apararea antiaeriana regiunilor de vest ale acesteia.