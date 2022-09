Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Ucraina acuza Rusia ca folosește centrala nucleara Zaporojia ca scut pentru atacurile cu artilerie. Ucraina susține ca Rusia a lansat rachete asupra orașului Marhanets, aflat in apropierea centralei nucleare Zaporojie, ucigand cel puțin 13 persoane și ranind 10.

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Forțele ruse au lovit infrastructura portuara din regiunea Mykolaiv din sudul Ucrainei, a declarat marți primarul Oleksandr Senkevich, conform Reuters. „Un atac masiv cu rachete a fost lansat asupra sudului Ucrainei din direcția Marii Negre și cu ajutorul aviației”, a declarat el la televiziunea de…

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.