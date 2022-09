Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru „actul de teroare” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie sub ocupatie rusa, tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP. Vineri, „ocupantii au creat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca autoritațile au ordonat evacuarea obligatorie a populației din estul regiunii Donețk, locul unor lupte violente cu Rusia, potrivit Sky News. Președintele ucrainean a spus ca sute de mii de persoane care se afla inca in zonele de lupta din regiunea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal. El a avertizat ca o incetare a focului care permite Rusiei sa pastreze teritoriile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat vineri Wall Street Journal. El a avertizat ca o incetare a focului care permite Rusiei sa pastreze teritoriile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu publicat vineri de The Wall Street Journal, ca o incetare a focului cu Rusia fara a revendica teritoriile pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Volodimir Zelenski a avertizat…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat marți speranța ca „o finalitate ar putea fi obținuta la sfarșitul anului” privind razboiul din Ucraina, dar „numai cu certitudinea ca Rusia nu poate și nu trebuie sa caștige”, potrivit CNN . „Sprijinul nostru pentru Ucraina și sancțiunile noastre impotriva…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca trupele ruse distrug și devasteaza total teritoriile ucrainene, folosind artilerie, bombe aeriene și rachete de croaziera, informeaza Ukrinform.„Ea (n.r. - Rusia) ne distruge orașele, armata rusa arde tot ce ii iese in cale sau devasteaza…