Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca negocierile cu Federația Rusa pentru a se pune capat razboiului sunt in prezent „imposibile”. El recunoaște ca va fi cea mai grea iarna din intreaga lume. „Vrem sa punem capat razboiului, dar spațiul și oportunitațile s-au schimbat. Societatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Ucraina afirma ca a recucerit peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu din sudul și estul țarii de la Rusia in ultima saptamana. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca peste 30 de așezari au fost eliberate in regiunea Harkov, scrie BBC. Vitaly Ganchev, oficial numit de forțele ruse in regiunea…

- Nu se pune problema unui acord de pace pana ce Rusia nu se retrage din Ucraina, declara Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a avut, la Lvov, o intalnire cu secretarul general ONU si presedintele Turciei.

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- "Acesta nu este un razboi declansat de Rusia doar impotriva Ucrainei. Acesta este un razboi pentru dreptul de a dicta conditiile in Europa - pentru cum va arata viitoarea ordine mondiala", a declarat Volodimir Zelenski in fata liderilor NATO, carora li s-a adresat prin