- Ucraina afirma ca a recucerit peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu din sudul și estul țarii de la Rusia in ultima saptamana. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca peste 30 de așezari au fost eliberate in regiunea Harkov, scrie BBC. Vitaly Ganchev, oficial numit de forțele ruse in regiunea…

- Șeful administrației instalate de Moscova pentru zonele ocupate din provincia ucraineana Harkov, Vitaly Ganchev, a recunoscut la televiziunea de stat rusa ca forțele ucrainene au obținut o „victorie substanțiala” prin strapungerea liniilor rusești in contraofensiva lor in curs. Forțele ucrainene inaintau…

- Șeful administrației rusești din regiunea Mihailovka din estul Ucrainei, a fost ucis in explozia unei mașini, a declarat un oficial regional din Zaporojia. In the Zaporizhzhya region, Mykhailivka, Russian-appointed head of the village Ivan Sushko was blown up in his own car. An explosive device was…

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Moscova indeamna luptatorii ucraineni care se adapostesc in uzina Azot sa „depuna armele” și promite ca va deschide miercuri, 15 iunie, coridorul umanitar pentru civili. Rusia spune ca le-a oferit luptatorilor ucraineni adapostiți in uzina chimica Azot din orașul Severodonețk, din estul Ucrainei, șansa…

- Razboi in Ucraina, ziua 110. Fortele armate ruse continua bombardamentele in zona de est a Ucrainei, acolo unde si-au concentrat toate trupele de elita. In acelasi timp, ucrainenii continua sa lupte pentru a-i alunga pe invadatori din orasele distruse apr