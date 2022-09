Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 199. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit vineri cu seful companiei turcesti de aparare Baykar si a declarat ca aceasta companie va infiinta o fabrica in Ucraina pentru a construi vehicule aeriene fara pilot la

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține ca peste 1.000 de kilometri patrati și peste 20 de sate au fost eliberate de sub ocupatia fortelor ruse de la inceputul lunii septembrie, in timp ce contraofensiva ucraineana a avansat 50 de kilometri in regiunea Harkov.

- Este a 198-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a eliberat peste 1.000 de km patrați la inceputul acestei luni, datorita unei contra-ofensive desfașurata in nord-estul Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 193. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, sambata seara, ca duce un razboi energetic impotriva Europei și a vorbit despre nevoia unei unitați mai mari printre statele europene.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut ca loviturile asupra Odesei au aratat ca Moscova nu iși poate respecta promisiunile. Statele Unite au condamnat loviturile cu rachete lansate de armata rusa asupra portului Odesa.