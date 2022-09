Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 199. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit vineri cu seful companiei turcesti de aparare Baykar si a declarat ca aceasta companie va infiinta o fabrica in Ucraina pentru a construi vehicule aeriene fara pilot la

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține ca peste 1.000 de kilometri patrati și peste 20 de sate au fost eliberate de sub ocupatia fortelor ruse de la inceputul lunii septembrie, in timp ce contraofensiva ucraineana a avansat 50 de kilometri in regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit marti cu omologul sau din Franta, Catherine Colonna, despre posibila vizita a inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la Centrala nucleara ucraineana Zapo

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca a discutat cu alti 11 lideri din tot atatea state pentru a obtine sprijin pentru ”decizia cheie” referitoare la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana.