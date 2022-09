Ucraina afirma ca a recucerit peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu din sudul și estul țarii de la Rusia in ultima saptamana. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca peste 30 de așezari au fost eliberate in regiunea Harkov, scrie BBC. Vitaly Ganchev, oficial numit de forțele ruse in regiunea Harkov a recunoscut ca forțele […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 199. 1.000 de kilometri patrați, recuceriți intr-o saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .