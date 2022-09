Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intenționeaza sa ofere 2 miliarde de dolari pentru a consolida securitatea Ucrainei și a altor 18 țari din regiune, ar urma sa anunțe joi secretarul de stat Antony Blinken, scrie CNN.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a intreprins o vizita neprogramata la Kiev, joi, in timp ce administratia Biden a anuntat un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina si alte tari europene care ”prezinta cel mai mare risc cu privire la o viitoare agresiune rusa”,…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SUA vor trimite un ajutor umanitar suplimentar Ucrainei in valoare de 360 milioane de dolari destinat in special pentru asigurarea populatiei cu hrana, apa potabila, asistenta economica si adaposturi, printre altele, a anuntat sambata secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, potrivit EFE. Fii…

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Statele Unite au anunțat ca ofera un ajutor pentru Ucraina de un miliard de dolari, care s-o ajute in razboiul contra Rusiei. Decizia a fost anunțata la data de 15 iunie 2022 printr-un comunicat al secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. „Autorizez cel de-al 12-lea transfer de arme și echipamente…