Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica, un avertisment privind situația in care Ucraina sau aliații sai nu vor accepta sub nicio forma un acord de pace cu Moscova. Potrivit liderului ucrainean, țara sa nu va ceda niciun teritoriu, astfel ca planurile Rusiei nu vor fi duse la indeplinire. Volodimir…

- Jens Stoltenberg face apel la membrii Parlamentului European cu privire la razboiul din Ucraina și la ajutorul pe care țara invadata de ruși il așteapta din partea celorlalte țari. Potrivit secretarului general al NATO, pierderile de vieți omenești se intensifica, iar acesta este prețul pe care Ucraina…

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba a declarat ca, chiar daca furnizarea armelor occidentale Kievului se va opri, țara sa va continua sa se apere impotriva Rusiei și va "lupta cu lopețile". El a facut aceasta declarație duminica seara in emisia postului de televiziune ARD. "Daca nu vom avea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca tara sa va recurge la folosirea armelor nucleare doar ''daca este necesar'' pentru a-si apara suveranitatea, relateaza agentia EFE. ''Nu suntem o amenintare, dar toti trebuie sa stie ce avem noi si ce vom folosi daca este necesar pentru apararea suveranitatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Viitorul Concept Strategic pe care NATO il va adopta la summitul sau de la sfarșitul acestei luni trebuie sa sublinieze ca Federatia Rusa este cea mai semnificativa si directa amenintare la adresa securitatii euroatlantice și sa fie adaptat la noua realitate creata de invazia Rusiei din Ucraina, inclusiv…