- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Ucraina ii va vana pe soldații ruși care trag asupra centralei nucleare Zaporojie sau care folosesc centrala ca adapost de unde deschid focul focul impotriva ucrainenilor, a avertizat președintele Volodimir Zelenski intr-un mesaj video. Sambata centrala a fost din nou ținta unor bombardamente, Ucraina…

- Volodimir Zelenski ii indeamna pe oficialii de la Kiev sa pastreze tacerea cu privire la strategia militara a Ucrainei. ONU și SUA cer infiintarea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare Zaporojie in contextul recentelor bombardamente.

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Potrivit Direcției principale de informații, trupele rusești de ocupație vor incerca sa desfașoare operațiuni ofensive in direcția Zaporojie și sa incercuiasca unitațile Forțelor Armate ale Ucrainei, a anunțat joi ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Anna Malyar, in timpul unei conferințe de…