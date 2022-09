Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA, potrivit CNN, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Ucraina se pregatește pentru posibile lovituri brutale in ziua cand se implinesc 31 de ani de cand țara s-a eliberat de sub dominația Uniunii Sovietice, dar și șase luni de la inceputul invaziei rusești.

- Contraofensiva ucraineana din sudul tarii „prinde contur” in jurul orasului Herson, ocupat, se laudat in urma cu puțin timp ucrainenii. Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum dezvaluie un soldat din armata ucraineana. Mesaje pesimiste din interiorul armatei ucrainene Volodimir Demcenko, un regizor…

- Autoritatile ucrainene au declarat ca Rusia a atacat zeci de tinte militare si civile in incercarea de a-si stabili controlul deplin asupra regiunilor Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, cu 120 de rachete care au lovit zona din jurul orasului Nikopol (sud) in cursul noptii.

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Ucrainenii anunța ca in ultimele 24 de ore au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali. Patru civili au murit intr-un atac asupra Siversk,…

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.