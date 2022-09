Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 167. Ucrainenii anunța ca marți sunt bombardamente intense de-a lungul liniilor de front, dar și lupte grele in diferite regiuni. Fortele rusesti care ocupa centrala atomica de la Zaporojie au transformat complexul intr-o baza mili

- Au trecut 133 de zile de la debutul invaziei ruse in Ucraina. Țara condusa de Volodimir Zelenski se confrunta, in prezent, cu o ofensiva majora pentru regiunea ucraineana Donețk. Alarmele anti-aeriene au sunat inspaimantator in aproape toata țara, relateaza realitatea.net.