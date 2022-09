Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele.…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.