Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Ursula Von der Leyen a anunțat propunerile executivului european pentru problema gazului rusesc. Șefa Comisiei Europene a declarat ca Europa trebuie sa reduca veniturile pe care Putin le folosește pentru a finanța razboiul impotriva Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c