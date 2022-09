Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit vineri o zona rezidențiala din orașul Harkov. Autoritațile nu știu inca daca exista victime, potrivit Sky News. Autoritațile ucrainene anunța ca, vineri dimineața, mai multe rachete rusești au lovit zona de nord-est a Ucrainei. Igor Terejov, primarul orașului Harkov, a declarat…

- UPDATE Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI-17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU-25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres. De asemenea, armata rusa a afirmat ca rachete aer-sol cu raza lunga…

- Civilii au continuat miercuri sa fie evacuati din orasul Sloviansk, in estul Ucrainei, supus un bombardamente intense in ultimele saptamani, acesta reprezentand urmatorul obiectiv al fortelor ruse in planul lor de cucerire totala a bazinului carbonifer Donbas, prioritatea lor dupa patru luni si jumatate…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Rusii au bombardat un centru de cercetare nucleara din Ucraina. "Probabilitatea unor noi daune care pot afecta in mod direct starea de siguranța nucleara și de radiații ramane ridicata ladirea se afla in orașul nord-estic Hark

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- Ucraina intentioneaza sa reia negocierile de pace cu Rusia pana la sfarsitul lui august, dupa ce va desfasura operatiuni de contraatac, informeaza sambata agentia germana de presa dpa.

- Rusia a anunțat ca le va oferi luptatorilor ucraineni ascunși in uzina chimica o șansa de a se preda miercuri dimineața. Luptatorii ar trebui „sa inceteze rezistența fara sens și sa depuna armele” incepand cu ora 8.00 a.m., ora Moscovei (05.00 GMT), potrivit agenției de știri Interfax, care l-a citat…

- Amnesty International a acuzat luni Rusia de crime de razboi in Ucraina, afirmand ca sute de civili au murit in atacuri necrutatoare asupra orasului Harkov, multe dintre atacuri fiind comise cu bombe cu fragmentare, relateaza AFP. In cursul unei anchete aprofundate, ONG-ul pentru apararea drepturilor…