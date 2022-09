Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a zguduit marti, la miezul zilei, orasul Energodar, unde se afla situata centrala nucleara de la Zaporojie, in prezent orasul fiind privat de electricitate si apa curenta, a relatat agentia de presa Unian, citand o postare pe Telegram a primarului ucrainean al orasului, Dmitri…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Oficiali instalati de Rusia in zonele ocupate din regiunea Zaporojie din Ucraina au anuntat marti ca fortele ucrainene au bombardat orasul Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza Reuters.