- Seful organismului de supraveghere nucelara al ONU a declarat ca integritatea fizica a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, ocupata de Rusia, a fost afectata in repetate randuri si ca este ingrijorat de situatia de acolo, scrie Reuters.

- Experții nucleari ai ONU au plecat joi din orașul Zaporojia pentru a vizita centrala nucleara ocupata de Rusia in sudul Ucrainei, pentru a evalua eventualele pagube, chiar daca ambele parți implicate in conflict au raportat noi bombardamente in orașul Enerhodar, aflat in apropiere, scrie Reuters. Condițiile…

- Oficialii numiți de Rusia in Ucraina au comunicat, luni, ca o racheta ucraineana a lovit un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, in urma atacului a ramas o gaura in acoperiș, relateaza agenția de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, conform Agerpres.

- Un accident nuclear a fost evitat la limita, a avertizat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa deconectarea centralei nucleare de la Zaporojie de la curentul electric din cauza unor noi bombardamente in zona acesteia. A fost pentru prima oara in istorie cand centrala, cea mai mare din Europa,…

- Sistemele de siguranta ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au fost activate joi, dupa ce intreruperi ale furnizarii electricitatii au fost semnalate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse, relateaza agentia RIA, citata de Reuters, in timp ce Moscova

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul, in timp ce Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters.

- Orice misiune a agentiei nucleare a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters.

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…