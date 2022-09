Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de ruși din Germania au participat duminica la un mars, la Koln, cerand liderilor de la Berlin sa inceteze sa mai sprijine Ucraina si sa renunte la sanctiunile impuse Rusiei. Totul s-a intamplat in condițiile in care cancelarul Olaf Scholz il primea, la Berlin, pe premierul ucrainean Denis…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar, in timp ce in orasul Koln circa doua mii de membri ai diasporei ruse au…

- Germanii sub 30 de ani nu susțin ruperea contactelor dintre cancelarul Olaf Scholz și președintele rus Vladimir Putin.Multor tineri germani le pare rau pentru liderul rus Vladimir Putin și cred ca NATO l-a provocat pana cand a trebuit sa atace Ucraina, arata datele datele unui studiu realizat de Universitatea…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat, duminica, importanta securizarii centralelor nucleare din Ucraina

- Proiectul Planului Marshall pe termen lung pentru Ucraina va fi unul dintre subiectele pe care liderii țarilor G7 le vor discuta la viitorul lor summit din Germania. Despre acest lucru a declarat cancelarul german Olaf Scholz, transmite RBC-Ucraina cu referire la AP News. Scholz spera la un front unit…

- Cancelarul german Olaf Scholz a respins luni criticile conform carora Germania este prea lenta in livrarile de armament greu catre Ucraina, relateaza DPA. "Vom livra toate armele pe care le-am aprobat", a declarat Scholz, adaugand ca a fost nevoie mai intai ca fortele ucrainene sa fie instruite in folosirea…