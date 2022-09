ISJ Constanta, precizari despre situatia elevilor ucraineni care incep scoala in judetul Constanta

De luni, 05 septembrie, elevii se vor intoarce in banci. In vederea inscrierii in unitatile de invatamant din judet a minorilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina… [citeste mai departe]