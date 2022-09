Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 191. Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat o unitate militara rusa situata in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse. Vladimir Putin a dat ordin fortelor sale sa ajunga la granitele a

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi operatorul ucrainean Energoatom, informeaza Reuters. „Cele doua reactoarele ale…

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub ocupația armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi, 25 august, operatorul ucrainean Energoatom, transmite Reuters . „Cele doua reactoarele…

- Razboi in Ucraina, ziua 167. Ucrainenii anunța ca marți sunt bombardamente intense de-a lungul liniilor de front, dar și lupte grele in diferite regiuni. Fortele rusesti care ocupa centrala atomica de la Zaporojie au transformat complexul intr-o baza mili

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca a obtinut acces la manualele de propaganda ale serviciilor speciale ruse despre „acoperirea corespunzatoare a operatiunii speciale” in Ucraina.