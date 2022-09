Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 192. Situatia de la Zaporojie este departe de a se fi calmat. Ucrainenii au atacat o baza militara rusa din apropierea centralei nucleare, iar rusii au dat ultimatum celor 5 inspectori AIEA sa plece in 24 de ore. Lupte grele se dau

- Razboi in Ucraina, ziua 191. Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, a confirmat, joi seara, incheierea "primei vizite" la Centrala nucleara Zaporojie, insistand ca agentia va mentine o prezenta permanenta la complexul nuclear din sud-e

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi operatorul ucrainean Energoatom, informeaza Reuters. „Cele doua reactoarele ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 169. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite discuta de urgența situația de la centrala nucleara Zaporojie. In Donețk, separatiștii au anunțat ca au intrat in Bahmut și Soledar și au inconjurat orașul Avdiivka, in

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.