- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Kiev, cu membrii misiunii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care urmeaza sa se deplaseze la Centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 185. Fortele rusesti au intensificat bombardamentele in regiunea Donetk, acolo unde au cucerit mai multe localitati. Intre timp, fostul presedintele al Rusiei, Dmitri Medvedev a anuntat ca razboiul din Ucraina nu se va opri nici da

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit marti cu omologul sau din Franta, Catherine Colonna, despre posibila vizita a inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la Centrala nucleara ucraineana Zapo

- Razboi in Ucraina, ziua 178. Vladimir Putin și Emmanuel Macron au convenit asupra necesitații ca o echipa a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) sa fie trimisa la centrala nucleara Zaporojie de indata ce acest lucru este posibil, a anunța

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom.

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.