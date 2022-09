Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 190. Iranul a livrat Rusiei o asa-numita „initiativa de pace” pentru a pune capat razboiului din Ucraina, propusa de un lider european. Se pare ca președintele francez Emmanuel Macron a fost liderul care a transmis mesajul catre Te

- Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp, Moscova…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Potrivit rușilor, presedintele Putin a spus ca bombardarea centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, aflata sub controlul…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident…

- Fortele ruse au sugerat o incetare a focului in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, informeaza luni DPA. ‘Conducerea Natiunilor Unite si diplomatul sef al UE nu ar trebui sa vorbeasca despre demilitarizare, ci despre introducerea unui incetari a focului’, a declarat Vladimir Rogov,…

- Noi atacuri asupra centralei atomice din Zaporojie, pentru care Rusia si Ucraina se acuza reciproc. Potrivit localnicilor, bombardamente sunt din nou in desfasurare in directia centralei nucleare

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…