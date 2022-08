Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comunitar, informeaza cotidianul Le Monde.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Contraofensiva ucraineana din sudul tarii „prinde contur” in jurul orasului Herson, ocupat, se laudat in urma cu puțin timp ucrainenii. Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum dezvaluie un soldat din armata ucraineana. Mesaje pesimiste din interiorul armatei ucrainene Volodimir Demcenko, un regizor…

- Analistii au avertizat ca informatiile din surse deschise despre progresul si ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate si intarziate, fiind, cu siguranta, in urma evenimentelor reale. Duminica, Rusia a recunoscut ca a lovit cu rachete portul Odesa, sambata, dupa ce, anterior, transmisese Turciei…

- Aceste actiuni contraofensive din minut in minut ameninta sa se transforme intr-o contraofensiva de amploare. Judecand dupa amploare si profunzime - progresul poate fi deja echivalat cu o contraofensiva.