- In regiunea Herson au loc „lupte grele”, dupa ce a inceput contraofensiva armatei ucrainene. Forțele Kievului incearca sa recucereasca regiunea din sudul țarii, ocupata de ruși, dar experții militari citați de BBC spun ca acest lucru „nu se va intampla rapid”.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Luptele intre forțele ucrainene și ocupanții ruși par sa capete o cu totul alta turnura in regiunea Herson, aflata sub ocupație rusa. Podul Antonovski, una dintre caile de traversare a Niprului, situat in apropierea orașului cu același nume, a fost parțial distrus de rachetele Himars lansate de artileria…

- Ucraina susține ca a lovit sambata un pod in regiunea ocupata a Marii Negre, Herson, vizand o ruta cheie de aprovizionare a Rusiei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UPDATE Un atac cu rachete asupra orașului Chortkiv din vestul Ucrainei a distrus parțial o instalație militara și a ranit 22 de persoane, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil, citat de BBC. Volodymyr Trush a declarat ca patru rachete au lovit orașul noaptea trecuta, avariind patru imobile cu apartamente.…

- Aproximativ 10.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la invadarea țarii de catre Rusia in februarie, potrivit unui consilier militar al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. El a adaugat ca numarul zilnic al victimelor ucrainene era in jur de „200 pana la 300 de morți”. Ucraina deține controlul…