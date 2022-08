Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Mo

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Ucraineii de la conducerea tarii au cerut populatiei care se afla in continuare in zonele ocupate de trupele ruse in regiunile Herson si Zaporojie (sudul Ucrainei) sa paraseasca de urgenta aceste teritorii pentru a nu fi afectata de contraofensiva pe care Kievul intentioneaza sa o lanseze pentru a le…

- Aceste actiuni contraofensive din minut in minut ameninta sa se transforme intr-o contraofensiva de amploare. Judecand dupa amploare si profunzime - progresul poate fi deja echivalat cu o contraofensiva.

