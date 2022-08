Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Comisia Europeana anunta ca va trimite 5,5 milioane de pastile de iodura de potasiu pentru persoanele care locuiesc in vecinatatea centralei nucleare Zaporojie din Enerhodar, Ucraina, relateaza BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Razboi in Ucraina, ziua 169. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite discuta de urgența situația de la centrala nucleara Zaporojie. In Donețk, separatiștii au anunțat ca au intrat in Bahmut și Soledar și au inconjurat orașul Avdiivka, in

- Guvernul nu are date care sa justifice ingrijorarea privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina. Autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz., a transmis Nicolae Ciuca la debutul sedintei de Guvern In ultimele zile, pe fondul evenimentelor…