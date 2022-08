Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare din Zaporojie (sud-estul Ucrainei), au anuntat Rusia si Ucraina, acuzandu-se reciproc de acestea, in timp ce operatorul ucrainean Energoatom a anuntat ca centrala functioneaza de sambata la amiaza cu risc de scurgeri si…

- Contraofensiva ucraineana din sudul tarii „prinde contur” in jurul orasului Herson, ocupat, se laudat in urma cu puțin timp ucrainenii. Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum dezvaluie un soldat din armata ucraineana. Mesaje pesimiste din interiorul armatei ucrainene Volodimir Demcenko, un regizor…

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Au trecut 133 de zile de la debutul invaziei ruse in Ucraina. Țara condusa de Volodimir Zelenski se confrunta, in prezent, cu o ofensiva majora pentru regiunea ucraineana Donețk. Alarmele anti-aeriene au sunat inspaimantator in aproape toata țara, relateaza realitatea.net.

- Armata ucraineana a distrus o intreaga baterie a armatei ruse, compuse din cel putin 5 tunuri de calibrul 152 mm, cu doar 10 proiectile, in cadrul unui duel de artilerie in apropiere de orasul Mirna, regiunea Herson.