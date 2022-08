Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit marti cu omologul sau din Franta, Catherine Colonna, despre posibila vizita a inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la Centrala nucleara ucraineana Zapo

- Aceste actiuni contraofensive din minut in minut ameninta sa se transforme intr-o contraofensiva de amploare. Judecand dupa amploare si profunzime - progresul poate fi deja echivalat cu o contraofensiva.

