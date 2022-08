Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) vor vizita centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc, „in urmatoarele zile”, pe fondul reluarii bombardamentelor și a temerilor tot mai mari privind un potențial accident nuclear. Șeful AIEA, Rafael Grossi, a declarat ca iși „continua consultarile cu toate parțile in vederea trimiterii unei misiuni de experți AIEA […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii AIEA vor vizita centrala Zaporojie „zilele urmatoare” UPDATE 1 Noi atacuri in zona a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .