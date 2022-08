Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, potrivit unor oficiali de rang inalt de la Washington, transmite Agerpres . Un inalt oficial din Consiliul pentru securitate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Forțele armate ale Ucrainei au bombardat in timpul nopții podul Antonivski care permite accesul liniilor de suport pentru forțele ruse care au ocupat orașul Herson. Podul de peste Nipru a fost lovit cu rachete HIMARS. De asemenea, in cursul nopții de marți spre miercuri rușii au bombardat Harkov, Ciuguiv,…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger recomanda Ucrainei si Occidentului sa nu cedeze Rusiei niciun fel de teritoriu ucrainean ocupat in cadrul unor viitoare negocieri de pace destinate sa puna capat conflictului declansat de Moscova, relateaza luni DPA.

- Rușii au reușit sa cucereasca peste jumatate din orașele din regiunea Donețk, iar forțele ucrainene sunt incercuite de armata rusa la Lisiceansk. Niciun oraș nu mai este sigur pentru ucrainenii din regiunea separatista Donețk, deoarece luptele se intensifica, spun oficialii locali. Declarațiile vin…

- Noi explozii au fost raportate in aceasta dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, rușii au reluat aseara tirul de rachete asupra mai multor localitați din estul Ucrainei. Potrivit presei ucrainene, in orașul Donețk au fost mai multe explozii. Alte 4 localitați au fost ținta unor atacuri cu…